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عاودت أسعار الذهب بالكويت الانخفاض خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021، و سجلت أسعار فئات الذهب انخفاض طفيف في بداية التداولات عن الأسعار الافتتاحية ليوم أمس الأربعاء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بالكويت نحو 137.74دينارًا كويتيا مسجلًا أنخفاضًا أقل من دينار واحد و بلغ قدره 0.74 دينارا.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021

وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ2021، لتطابق التحديث الصباحي للسعر كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.22 دينار كويتي، ويقابله 57.26 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.78 دينار كويتي، مقابل 52.49 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.06 دينار كويتي، مقابل 50.10 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.91 دينار كويتي، ويقابله 42.95 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 535.54 دينار كويتي، مقابل 1781.03 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 137.74 دينار كويتي بما يعادل 458.09 دولار أمريكي.

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