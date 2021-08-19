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جريمة قتل في المدرسة.. اعترافات طالب ثانوي بقتل الحارس وضعت السم في علبة الكشري

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كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تفاصيل مقتل حارس مدرسة بمنطقة البلينا على يد طالب بالصف الأولي الثانوي، وقالت إن طالب في مدرسة استغل علاقته بالمجني عليه وقدم له علبة كشري مدسوس فيها سم فئران وقال له «أسمحلي اعزمك على الغداء أنهاردة» وسرقة ما يقرب من مليون جنيه.

وقالت التحريات أن قسم شرطة البلينا تلقي بلاغا، من صاحب مدرسة خاصة بالعثور على جثة حارس المدرسة وسرقة خزينة حديدية من داخل مكتبه بها 650 ألف جنيه والجهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة وبالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر من داخل غرفة الخاصة بالأجهزة.

جثة - صورة أرشيفية

وأضافت التحريات، انه تم تفريغ الكاميرات الموجودة على العقارات المجاورة لمكان الحادث، وبالفحص بمشاركة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب في الصف الأول الثانوية بالمدرسة تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث.

وضع السم في علبة الكشري

وأكد المتهم انه أثناء تواجده في المدرسة لدفع المصاريف الدراسية للعام الجديد وأكتشف وجود مبالغ مالية كبيرة داخل خزنة المدرسة، فقرر سرقتها، وقال وضعت كمية من سم الفئران في علبة كشري وتوجهت بها للمدرسة ونظراً لمعرفته بحارس المدرسة قام باستضافتي، وقدم له علبة الكشري، وسقط على الأرض جثة هامدة، بعد تناولها.

المصرى اليوم

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