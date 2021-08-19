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مياه المنيا: ورشة عمل لتبادل الخبرات مع شركة مياه سوهاج

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مياه المنيا: ورشة عمل لتبادل الخبرات مع شركة مياه سوهاج مياه المنيا: ورشة عمل لتبادل الخبرات مع شركة مياه سوهاج

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة استقبلت فريق من قطاع المعامل والجوده من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وذلك ضمن إستراتيجية الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه وحرصها على نقل وتبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة.

وأضاف الشهاوى أنه تم عقد ورشة عمل بهدف نقل خبرات الإدارة العامة للجوده بالشركة فيما يخص خطة أمن وسلامة تداول الصرف الصحى وكيفية تطبيق الخطة بنجاح حيث تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أول شركة على مستوى الشركات التابعة تنفذ هذه الخطة بمحطة صرف صحى البرنسات بمطاى.

وأكد الشهاوى استعداد الشركة على نقل كافة الخبرات للشركات الشقيقة والإستفاده من هذه الشركات فى المجالات المتميزه لتحقيق التكامل والنجاح.

المصرى اليوم

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