دليل التسوق عبر كوبونات الخصم من أمازون بأفضل الأسعار أون لاين

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رغم مواجهتها للعديد من أحداث الأزمات الاقتصادية على مر السنين، حافظت أمازون على قوتها وشعبيتها التي تجسدت واقعياً في تزايد فروعها التجارية وتوسعها التجاري الكبير… "أمازون ليست بائع الأمس" هو تعبيرٌ يلخص هذا الصمود، وفي الآونة الأخيرة قامت بتكثيف عروضها وخصوماتها على مختلف فئات المنتجات، حيث أنه أصبح بإمكانك التسوق من موقع أمازون بأفضل الأسعار في كل مرة تستخدم بها كوبونات الخصم التي توفرها مواقع كوبونات الخصم، نذكر من أشهرها وأكثرها شعبيةً في الوطن العربي; موقع الموفر.

ما الذي يمكنك شراؤه من أمازون؟ هل أسعار الشحن مناسبة؟ سياسة مرنة الاسترجاع والاستبدال؟ ماذا عن كوبونات الخصم وما هو أحدثها؟ كل هذا وأكثر نُجيبكم عليه بين سطور هذا المقال التي نوضح فيها آليات الاستفادة من خصوماته من خلال كود خصم أمازون.

مميزات التسوق من أمازون السعودية:

بالتأكيد لا نبالغ جين أقول أن متجر أمازون الإلكتروني أهم وأفضل المتاجر الإلكترونية، المتجر تابع لشركة أمزون الأمريكية التي تم إنشاؤها عام 1995 والتي أطلقت فيما بعد متجرها الإلكتروني تماشيا مع حركة التجارة الإلكترونية التي أخذت في الإنتشار، يقدم متجر أمازون العديد من المزايا التي ربما لن تجدها مجتمعة في متجر آخر مثل:

يوفر المتجر المنتجات بأسعار مناسبة وبأكثر من خيار لتجد من الصنف الواحد أكثر من منتج لأكثر من ماركة تقوم بالاختيار بينهما حسب الجودة التي تُفضلها والسعر الأنسب إليك.

الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بين عملائها نتيجة الخدمة المتميزة التي يقدمها فريق خدمة العملاء في حال حدوث أي مشكلة يمكنك التواصل معهم وستجد الحل فورا.

خيارات الشحن المتعددة ما بين العادي والمتوسط والسريع والأسعار التي ستكون مناسبة مقارنة بغيره من المتاجر.

يدعم أمازون الشحن بأكثر من طريقة، إما الشحن المباشر للعميل أو عن طريق شركة شحن او عن طريق شوب اند شيب، أيا كان خيار الشحن وأيا كانت الدولة ستجد في أمازون بديل مناسب لك.

تنوع المنتجات، لست مضطر للخروج ما بين أكثر من 10000 منتج لأكثر من فئة وتصنيف ستجد ما تريده، كل ما تبحث عنه ستجده في مكان واحد وبتكلفة شحن واحدة وربما شحن مجاني.

المراجعات التي ستجدها أسفل كل منتج ستكون بمثابة إما مُحفز على شراء المنتج أو ربما تُثنيك عن شراءه فهي مقدمة بشكل حر تماما من من سبقك باقتناء هذا المنتج.

توفير العديد من بدائل الدفع.

ميزة amazon gift card التي تعد هدية مميزة للأصدقاء والأحباب.

ميزة أمازون برايم التي تجعلك عميل هام لدى أمازون.

هذا إلى جانب إمكانية استرجاع واستبدال البضائع إذا وصلتك تالفة أو بها عيب ما، أيضا إمكانية التبليغ عن البائعين الغير جيدين لدى أمازون، والعديد من المزايا الأخرى التي سنتطرق لها خلال المقال.

فئات المنتجات المتاحة للتسوق من أمازون:

كما ذكرنا أن واحدة من مزايا التسوق من أمازون هو تنوع المنتجات، لن أبالغ حين أقول ستجد معظم ما تحتاجه بين أقسام المتجر المتعددة مثل:

الإلكترونيات.

أجهزة الأندوريد.

السيارات.

الأطفال.

الأزياء.

الأحذية.

منتجات الصحة والجمال.

الأدوات المنزلية.

البرامج.

مستلزمات الحيوانات الأليفة.

ألعاب الفيديو.

بطاقات الهدايا.

هذا التنوع الذي يُثري المتجر يجعله جامع لما يحتاجه المنزل وما تحتاجه المرأة وكافة أفراد العائلة، هذا إلى جانب قدرة كل عميل على تتبع طلباته بداية من تحركها من المستودع وحتى وصولها إليه خلال رحلة الشحن.

سياسة الشحن والتوصيل من أمازون:

يقدم متجر أمازون خدمة الشحن إلى جميع أنحاء العالم، وما بين شحن سريع أو عادي أو عبر شركة تختلف قيمة الشحن وفقا إلى:

طريقة الشحن ذاتها.

وزن و حجم الطلبية.

البائع.

قيمة الشحن من امازون الى السعودية:

يمكنك الاستمتاع بتجربة شحن مجانية على كافة المنتجات من Amazon KSA بشرط أن تتجاوز قيمة مشترياتك 200 ريال سعودي.

إذا كانت قيمة المشتريات أقل من 200 ريال سعودي تُصبح قيمة الشحن 12 ريال، على أن تكون مدة الشحن ما بين يوم إلى أسبوع.

إذا كنت بحاجة إلى الشحن السريع فكل ما تدفعه هو 24 ريال للشحن في نفس اليوم أو 18 ريال للشحن في اليوم التالي.

قيمة الشحن من أمازون الإمارات:

يوفر متجر أمازون الإمارات تجربة شحن مجانية للمشتريات فوق 100 درهم إماراتي.

في حال كانت المشتريات أقل من 100 درهم تكون قيمة الشحن 10 درهم على أن تستغرق مدة التوصيل يومين.

إذا كنت بحاجة إلى الشحن السريع تصل الطلبيات إليك في نفس اليوم مقابل 18 درهم أو في اليوم التالي مقابل 14 درهم إماراتي.

خيارات الدفع من أمازون:

واحدة من المزايا الهامة في أمازون هو بدائل الدفع التي تعد ميزة تسويقية تمكن المتجر من استقطاب المزيد من المستهلكين والاختيار ما بين:

الدفع نقدا عند الاستلام.

الدفع عبر البطاقات الإئتمانية.

الدفع عبر مدى ( لعملاء السعودية).

الدفع بالتقسيط لعملاء السعودية والإمارات للطلبيات أعلى من 1000 ريال سعودي، 1500 درهم إماراتي.

سياسة الاستبدال او الارجاع من أمازون:

يمكنك استبدال أو استرجاع أي منتج غير مطابق للمواصفات أو به تلف أو عيب صناعة بشرط أن يكون المنتج على حالته وفي تغليفه الأصلي، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ الشراء.

في حال كان الإرجاع بسبب عيب في المنتج أو عيب صناعة فلست مطالب بدفع أي رسوم، وإن كان غير ذلك عليك سداد رسوم الإرجاع والتي تختلف باختلاف المنتج وطبيعته.

كود خصم أمازون من الموفر 2021:

يمكنك الشراء من أمازون بسعر أقل بكثير عند تطبيق كود خصم أمازون من الموفر ( ALM15 ) يمنحك الكود:

خصم 15% على إجمالي مشترياتك.

75 ريال خصم في حال كانت المشتريات أكثر من 150 ريال.

كل ما عليك فعله هو تطبيق كود الخصم لتفعيله في مرحلة الدفع لتحصل على تخفيض قيمته 15% من قيمة مشتريات، فقط قم بزيارة موقع الموفر واضغط على الكود ليتم توجيهك إلى أمازون واختر ما تريد وقم بنسخ الكود في المكان المخصص له قبل الدفع.

وختاماً، لأنك تستحق الأفضل دائماً يمكنك الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار كل ما عليه فعله هو متابعة عروض أمزون وتخفيضاته المستمرة وتطبيق كود خصم أمازون من الموفر.

كما يمكن التسوق مباشرةً عبر تطبيق الموفر للكوبونات من هنا.