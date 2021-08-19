«زي النهارده» فى 19 أغسطس 1953 .. الإطاحة بمحمد مصدق «العملية أجاكس»

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كان الدكتورمصدق أول من أدخل مصطلح التأميم في تاريخ الشرق الأوسط، وكان أحد القادة السياسيين الوطنيين في إيران، وهو مولود في ١٦ يونيو ١٨٨٢ ونشأ كأحد أفراد الصفوة الحاكمة كابن أحد موظفي الدولة وبدأ مسيرته السياسية والوطنية وهوفي الرابعة والعشرين، أثرانتخابه نائباً عن أصفهان في البرلمان الإيرانى عام ١٩٠٦ بعدها سافر لفرنسا للدراسة،ثم لسويسرا وحصل على الدكتوراه في القانون الدولى، وعاد لإيران في 1914 وعين رئيسا لحكومة مقاطعة فارس وفى 1921 عين وزيرا للاقتصاد ثم للشؤون الخارجية كما انتخب عضوا في البرلمان ثم وزيراً للخارجية في حكومة مشير الدولة ١٩٢٣وأعيد انتخابه نائباً في البرلمان، وحين عارض انتخاب رضا خان «شاه» لإيران، وأجبره الشاه على اعتزال الحياة السياسية في 1941 ثم عاد للحياة العامة في 1944 عندما انتخب مجددا للبرلمان، وفى 1951 أجاز البرلمان الإيرانى تأميم النفط، فزادت قوة مصدق في الشارع الإيرانى، الأمر الذي أجبر الشاه على تعيينه رئيسا للوزراء وقد شغل المنصب بين 1951 و1953ثم حاول الشاه إقالة مصدق من رئاسة الوزراء فخرجت الجماهير المؤيدة لمصدق للشوارع مدافعة عنه وأجبرت الشاه على مغادرة البلاد.

و«زي النهارده» في 19أغسطس 1953وقع الانقلاب على مصدق وقام الجنرال فضل الله زاهدى بقصف منزله وقام كرميت روزفلت ضابط الاستخبارات الأمريكى والقائد الفعلى للانقلاب الذي أطلقت المخابرات المركزية الأمريكية عليه اسم العملية أجاكس، بإخراج تظاهرات معادية لمصدق بوسائل الإعلام الإيرانية والدولية وحوكم مصدق أمام محكمة صورية وحكِمَ عليه بالإعدام وخفف الحكم لاحقاً لسجن انفرادى لثلاث سنوات ثم إقامة جبرية مدى الحياة وعاد الشاه إلى للبلاد وظل مصدق رهن الإقامة الجبرية في منزله، إلى أن توفى عام 1967.