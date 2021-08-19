«قولي عني جاهل».. أول رد من حمو بيكا على الساخرين من عدم استكمال تعليمه

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رد حمو بيكا على التعليقات الساخرة على تهنئته لطلاب الثانوية العامة الناجحين رغم أنه رفض عدم استكمال دراسته وحصوله على شهادة تعليمية.

وقال حمو بيكا عبر حسابه الرسمي فيس بوك :«بتقولو عني جاهل ومش متعلم.. مع ان دي حاجة .. انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها على الناس، ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور، بس هرجع واقولكم تاني انها حاجة مكنتش بايدي».

وأضاف :«انت بقي يا متعلم ، التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟، التعليم علمك ان تفضل تتنمر على خلق الله ؟، التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمه في حد هو اقل منك في شئ؟، اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح، وانت اصلاً موركش حاجة تعملها !، انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده، بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه».

وتابع:«اتعلمت احترم الكبير والصغير.. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس ..!، فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها، وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في»تربيه وتعليم«يعني التربيه قبل التعليم».

وكان حمو بيكا تعرض لحملات تنمر بعد منشور له قام بتهنئة طلاب الثانوية الناجحين على فيسبوك بسبب عدم حصوله على شهادة تعليمية.