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ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 41714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1064 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونًا و457897 منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 571662.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل 8666 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوربية أنه إجمالي الإصابات ارتفع بذلك في البلاد إلى 545 ألفًا و275 إصابة منذ 11 مارس 2020.

كما تم تسجيل 84 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4240 وفاة.

سجلت مصر 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 8 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي حالات الإصابة المسجلة لديها هو 285700 من ضمنهم 234878 حالة تم شفاؤها، و16638 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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