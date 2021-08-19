حالة الطقس اليوم .. أجواء لطيفة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غدًا

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء لطيفة اليوم على معظم الأنحاء، ويستمر انخفاض في درجات الحرارة اليوم، وتكون درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم 41 درجة في إدفو في جنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية تواصل انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم ويستمر نشاط الرياح وتكون الشبورة في الصباح الباكر.

ويستمر الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء ورغم الانخفاض في درجات الحرارة.

ويتوقع أن طقس القاهرة والوجه البحري حار رطبا، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبري وجميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة للعظمي، و25 للصغري، وتنخفض المحسوسة إلى 38 درجة، وتظل في الإسكندرية العظمي والصغري 32-25 والمحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون في بورسعيد 32-26، الزقازيق 35-26، طنطا 34-25، مطروح 31-25، العريش 32-25، الطور 34-27، دمنهور 33-26، شبين الكوم 35-26، الإسماعيلية 35-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة في دمياط 32-26، السويس 36-25، المنصورة 34-25، بلطيم 32-26 شرم الشيخ 39-29، رفح 31-24، الغردقة 39-28، السلوم 31-24، طابا 35-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 40-27، المنيا 36-24، أسيوط 37-24، إدفو 41-27، قنا 39-26، الفيوم 35-26، سيوة 35-22، الأقصر 40-26، أبوسمبل 40-27، سوهاج 38-25، شلاتين 38-27، حلايب 35-28، الوادي الجديد 40-26، بني سويف 35-25 درجة.

حالة الطقس اليوم .. إنخفاض درجات الحرارة وارتفاعها غدًا

حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية المتجهة إلى القاهرة وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتبدأ درجات الحارة في الإرتفاع خلال حالة الطقس غدًا الجمعة ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والمحسوسة غدًا في القاهرة والوجه البحري 36-38، وفي جنوب الصعيد 41-42، أما في شمال الصعيد 37-39، وتكون في السواحل الشمالية 32-35، ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء 39-42 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري من السبت إلى الثلاثاء 36-38 درجة، وتكون في السواحل الشمالية السبت والأحد 32-35 درجة، ويومي الإثنين والثلاثاء 31-34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من السبت للثلاثاء 41-42 درجة، وتكون في شمال الصعيد من السبت إلى الثلاثاء 37-39 درجة، بينما تكون في جنوب سيناء عن ذات الفترة 39-42 درجة.

حالة الطقس اليوم .. إنخفاض درجات الحرارة وارتفاعها غدًا

توقعات أحوال الطقس والبحر حتى الأسبوع المقبل

تفاصيل أحوال الطقس خلال 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام