أخبار عاجلة

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري -
بأمسية شعرية.. "أدبي جدة" يخلّد ذكرى "البهكلي" -
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر -
البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان -
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سمير غانم ودلال عبدالعزيز في عمل فني واحد بعد رحيلهما من إنتاج «عراقية» ()

Print
سمير غانم ودلال عبدالعزيز في عمل فني واحد بعد رحيلهما من إنتاج «عراقية» (فيديو) سمير غانم ودلال عبدالعزيز في عمل فني واحد بعد رحيلهما من إنتاج «عراقية» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلا عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، حيث بدأ زعيم الكوميديا الفنان سمير غانم بالفراق عن حياتنا، وبعد مرور ما يقرب من 70 يوما عن رحيل الفنان القدير، رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا.

باريز هادي، عراقية الجنسية تعيش في الدنمارك، تعشق هواية تقليد الفنانين والفنانات وتنشر لهم فيديوهات على إنستجرام، وخلال الساعات القليلة الماضية قررت الفتاة العراقية، نشر مميز للفنان سمير غانم وزوجته العظيمة الفنانة دلال عبدالعزيز، وتقمصت دورا لهما في مشهد من فليم جمعهما. واستطاعت الفتاة العراقية أن تقدم دورين مميزين مجمعين للراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز، مما أثار اعجاب الكثير من مشاهدين هذا الفيديو.

واستطاعت باريز، من إنتاج فيديو كاملا للفنانين الراحلين، بواسطة المكياج الخاص بهما، الأمر الذي أدى لابهار المتابعين، وعلقت على الفيديو: «مدة قصيرة، فقدناكم، ألم بعادكم كبير جدا، يارب صبر دنيا وإيمي ويا رب أسكنهم فسيج جناتك، الله يرحمهم».

تقليد الفنان عبدالحليم حافظ ونادية لطفي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)

حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة وإجراءات تنفيذ أحكام النفقات.. فيديو

حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة وإجراءات تنفيذ أحكام النفقات.. فيديو

الغيطي يشن هجوماً على محمد رمضان: «ما يقدمه ينشر الرذيلة والفجور» (فيديو )

الغيطي يشن هجوماً على محمد رمضان: «ما يقدمه ينشر الرذيلة والفجور» (فيديو )