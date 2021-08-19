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الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلا عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، حيث بدأ زعيم الكوميديا الفنان سمير غانم بالفراق عن حياتنا، وبعد مرور ما يقرب من 70 يوما عن رحيل الفنان القدير، رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا.

باريز هادي، عراقية الجنسية تعيش في الدنمارك، تعشق هواية تقليد الفنانين والفنانات وتنشر لهم فيديوهات على إنستجرام، وخلال الساعات القليلة الماضية قررت الفتاة العراقية، نشر فيديو مميز للفنان سمير غانم وزوجته العظيمة الفنانة دلال عبدالعزيز، وتقمصت دورا لهما في مشهد من فليم جمعهما. واستطاعت الفتاة العراقية أن تقدم دورين مميزين مجمعين للراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز، مما أثار اعجاب الكثير من مشاهدين هذا الفيديو.

واستطاعت باريز، من إنتاج فيديو كاملا للفنانين الراحلين، بواسطة المكياج الخاص بهما، الأمر الذي أدى لابهار المتابعين، وعلقت على الفيديو: «مدة قصيرة، فقدناكم، ألم بعادكم كبير جدا، يارب صبر دنيا وإيمي ويا رب أسكنهم فسيج جناتك، الله يرحمهم».

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