إصابة ١٣ شخصًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

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أصيب ١٣ من العمال الزراعيين نتيجة انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي السريع، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي السريع عند الكيلو ١٠٦ أمام مستشفي وادي النطرون التخصصي، في نطاق المركز

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة، وآخر بنزيف في المخ، وتم نقلهم إلى مستشفي وادي النطرون التخصصي لعمل الفحوصات والاسعافات الأولية اللازمة.

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