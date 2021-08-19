اشتباه في أورام بالإثنى عشر.. توفيق عكاشة ينتظر فحوصات دقيقة بعد نقله للعناية المركزة

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ناشدت أسرة الإعلامي توفيق عكاشة جمهوره الدعاء له بالتعافي والشفاء من الأزمة الصحية التي أصابته ونقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى العلمين أمس الأربعاء.

توفيق عكاشه وحياه الدرديري

وكشف عكاشة في تصريحات ل«المصري اليوم» تطورات حالته الصحية مشيرا إلى أن دخوله المستشفى أمس جاء ليكون المرة الثانية له خلال شهر..حيث قال أنه سبق له دخول المستشفى خلال عيد الأضحى الماضي وظل بها 4 أيام بعدما اكتشف الأطباء وجود حصوة كبيرة في المرارة بشكل مفاجئ بعد آلام شعر بها وأكد له الأطباء أنها موجودة منذ فترة ولم يكن يعلم بها.

وتابع عكاشة ل«المصري اليوم» أنه عانى أمس من التهاب شديد في الأمعاء كلها إلى جانب شعوره بآلام شديدة بسبب وجود الحصوة في المرارة كما عانى من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمطلوبة.

ولفت إلى أنه ينتظر تعافيه من تلك الالتهابات ليتمكن من إجراء عملية جراحية عاجلة وذلك لن يحدث إلا بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي يعاني منها.

وتابع: قد يكون هناك اشتباه أورام في الاثنى عشر إلا أن ذلك لن يظهر نتيجته إلا بالتحاليل بعد أخذ عينة بالمنظار.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد تم نقله إلى مستشفى العلمين فجر الأربعاء بعد تعرضه لأزمة صحية خلال تواجده لقضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله ابراهيم.