القلعة كامل العدد مع التهامي شيخ المنشدين وجمهور المحافظات يخطف الاضواء

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بين الموسيقى العربية والانشاد الدينى انقضت الامسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة .

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الاضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامى الذي خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر إلى عنان السماء وانشد عدداً من ابيات الاشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوى والابتهالات وتفاعل معها الحضور .

سبقة حفلا غنائيا لمطرب الاوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية والتى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لاعمال عبدالحليم حافظ، الحلوة داير شباكها، طاير يا هوا، مبيسالش عليا ابدا، كعب الغزال، بهية وغيرها، ومن الاعمال المعاصرة سلف ودين، كما عزفت الفرقة في بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر .