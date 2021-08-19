«تيتيباس» يرفض تطعيم كورونا قبل بطولة أمريكا المفتوحة

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أكد ستيفانوس تيتيباس، المصنف الثالث عالميًا، أنه سيتلقى التطعيم ضد «كوفيد- 19» إذا أصبح فقط إجباريًا للمشاركة فى بطولات التنس.

ورغم أن اتحاد لاعبى التنس المحترفين يحث على التطعيم، فإن اللاعب اليونانى، البالغ عمره 23 عامًا، قال إنه لايزال من بين المتحفظين على اتخاذ هذه الخطوة فى الوقت الحالى.

وقال تيتيباس للصحفيين عند سؤاله حول رغبته فى التطعيم عند التنافس فى أمريكا: «لم يبلغنى أى شخص بأى شىء. لم يبلغنى أى شخص أن التطعيم أصبح إجباريًا».

وأضاف اللاعب الذى جنبته القرعة اللعب فى الدور الأول لبطولة سينسناتى للأساتذة: «فى وقت ما سأكون مضطرًا لذلك، وأنا متأكد من هذا الأمر، لكن حتى الآن فهو غير إجبارى حتى أشارك، لذا لن أحصل عليه».

وبلغ تيتيباس نهائى بطولة فرنسا المفتوحة فى يونيو، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، حيث قال حينها إنه من الصعب الإقامة والتنافس فى «فقاعة» كوفيد- 19.

فى سياق آخر، حقق نجم التنس البريطانى، آندى موراى، عودة قوية إلى منافسات الفردى وتأهل إلى الدور الثانى ببطولة سينسيناتى بعدما تغلب على الفرنسى ريشار جاسكيه 6-4 و6-4، ضمن منافسات الدور الأول.

وحقق موراى الفوز فى أول مباراة له بمنافسات الفردى منذ بطولة ويمبلدون، فى ظل هطول أمطار، ليصعد إلى الدور الثانى بالبطولة التى توج بلقبها مرتين فى مسيرته.

ويلتقى موراى فى الدور الثانى، الفائز من مباراة الدور الأول المقررة اليوم بين الإسبانى أليخاندرو دافيدوفيتش والبولندى هوبرت هركاتش المصنف التاسع للبطولة.

وشهدت منافسات الدور الأول فوز لاعبين اثنين احتفلا بعيد ميلادهما.

وتغلب الإيطالى جانيك سينر، المصنف 11 للبطولة، الذى أتم العشرين من عمره، على الأرجنتينى فيدريكو دلبونيس 6-2 و7-5، كما تغلب الأرجنتينى دييجو شوارتزمان، الذى أتم الـ35 من عمره، على البريطانى دانيال إيفانز 6-2 و4-6 و6-3.

كذلك تأهل أفلكندى فيليكس أوجه ألياسيم المصنف 12 للبطولة على المجرى مارتون فوسوفيكس7-6 (7- صفر) و6-3، والأسترالى أليكس دى مينور على الصربى فيليب كرايينوفيتش صفر-6 و6-4 و6-4.