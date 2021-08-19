طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الناقد الفني الكبير طارق الشناوي عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي الكبير وائل الإبراشي، من خلال منشورا له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

حيث كتب :«الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض».

طارق الشناوي

يذكر أنه قد تعرض الإعلامي وائل الإبراشي منذ عدة أشهر للإصابة بفيروس كورونا، وأدت الإصابة إلى تدهور حالته الصحية طويلاً.