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الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر

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الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر

الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الرائد برئاسة "فهد المطوع"، صباح اليوم الخميس، إتمام صفقة انتقال اللاعب " يحيى الشهري"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم الفريق بالموسم الكروي الجديد 2021-2022م ، قادمًا من نادي النصر، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : "رئيس نادي الرائد" فهد المطوع" ينهي صفقة انتقال اللاعب "يحيى الشهري" قادمًا من نادي النصر .. بالتوفيق للكابتن يحيى مع رائدنا".

وكان نادي النصر، أعلن رحيل يحيى الشهري، عقب نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي.

وكان الرائد قد خسر أول أمس من أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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