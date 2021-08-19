حقيقة الصفقة التبادلية بين «برشلونة» و«أرسنال»

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نفى ممثلو البرازيلى فيليب كوتينيو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة الإسبانى، انتقاله إلى نادى أرسنال الإنجليزى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى صفقة تبادلية. وكشفت تقارير صحفية فى الساعات الماضية، أن برشلونة سيبرم صفقة تبادلية مع أرسنال تتضمن كوتينيو وبيير إيميريك أوباميانج، بسبب رغبة البارسا فى ضم مهاجم جديد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ممثلى فيليب كوتينيو أكدوا أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى أن برشلونة ينوى الاحتفاظ بخدمات كوتينيو، خلال الموسم الحالى، رغم خروج اللاعب من قائمة الفريق أمام ريال سوسيداد فى الجولة الأولى من الليجا.

يُذكر أن كوتينيو ارتبط أيضًا بالانتقال إلى لاتسيو وميلان خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لكن لم يحصل برشلونة على أى عرض رسمى حتى الآن. وفى السياق ذاته، هدد النادى الكتالونى مدافعه الفرنسى صامويل أومتيتى بفسخ التعاقد معه إذا لم يقبل بأى عرض من العروض المقدمة له فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن برشلونة منح أومتيتى مهلة أسبوع قبل اتخاذ أى إجراء رسمى ضده، مشيرة إلى أن النادى الإسبانى لم يستبعد إنهاء عقد اللاعب من جانب واحد إذا لم يقبل بأى عرض وصل له فى الأيام الماضية. وكان أومتيتى قد طلب من الجهاز الفنى، بقيادة الهولندى رونالد كومان، فرصة أخيرة فى فترة الإعداد للموسم الحالى ولكن لم يُقدم المدافع الفرنسى مستوى مميزًا فى أول مباراتين وديتين، وبالتالى ظل خيار رحيل اللاعب هو النهائى فى برشلونة.

وإذا فسخ برشلونة عقد أومتيتى لن يكون اللاعب الأول الذى يقوم النادى الكتالونى معه بذلك فى الأسابيع الأخيرة حيث سبق له أن أنهى عقد لاعب الوسط، ماتيوس فرنانديز، لعدم الاقتناع به فنيًا إلى جانب ارتفاع راتبه السنوى، ويمتلك اللاعب بعض العروض، على رأسها من بشكتاش التركى ومارسيليا وليون الفرنسيين.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن رغبة الدنماركى مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، فى تمديد عقده مع البلوجرانا وزيادة راتبه خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك بعدما تألق برايثوايت فى مباراة الجولة الأولى فى الدورى الإسبانى أمام ريال سوسيداد، الأحد الماضى، وأحرز هدفين وقاد برشلونة للفوز بنتيجة 4-2. وأكدت الصحيفة أن «برايثوايت» يرغب فى تمديد عقده مع برشلونة وزيادة راتبه، ويُعتقد أن الوقت قد حان لتلك الخطوة بناءً على الأداء الذى يقدمه مع الفريق ومدربه رونالد كومان، حيث بات يشعر بأهميته داخل الفريق بعد رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى انتهى عقده فى 30 يونيو الماضى لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.