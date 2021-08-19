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تفاصيل تدهور حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في الساعات الأخيرة ()

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تفاصيل تدهور حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في الساعات الأخيرة (فيديو) تفاصيل تدهور حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في الساعات الأخيرة ()

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مؤمن زكريا لاعب الوطني ونادي الأهلي، حاوطته الشائعات خلال الساعات القليلة بأنه في حالة حرجة ويعاني من آلام شديدة عقب تدهور حالته الصحية مؤخرا ونقله للمستشفى على أثر سقوطه داخل منزله وإصابته بارتجاج في المخ.

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا، عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».

تفاصيل حالة مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. صور

المصرى اليوم

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