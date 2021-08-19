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سقوط شجرة معمرة أعلي نفق النهضة بالجيزة (صور)

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تلقت محافظة الجيزة بلاغا بسقوط شجرة معمرة أعلي نفق النهضه بحى جنوب أدت إلى الحاق ضرراً بأحدي السيارات المتواجدة وقد تم التنسيق مع مرفق الحماية المدنية لىفع الشجره وتقطيعها لإعادة فتح الطريق وذلك بدون وقوع أي اصابات.

كما استجابت المحافظة لشكاوي عدد من المواطنين من تراجع مستوي القمامة بحي الهرم.

وقامت حملة نظافة مكبرة لرفع كافة المخلفات والرتش المتواجدة بقطعه ارض فضاء في ٣٩٢ ن بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام.

كما استجابت المحافظة لشكوي الأهالي من تراكم المخلفات والرتش بطريق المنيلي ومنطقة كوبري السلخانه بقرية سقارة، وتم رفعها من خلال فرق ومعدات النظافة .

المصرى اليوم

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