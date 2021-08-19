حي البساتين يرفع أطنان من القمامة ببئر ام سلطان

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عدة شكاوي من قاطني شارع الميثاق منطقة بير ام سلطان ،حي البساتين، والذين يتضررون من تراكم اطنان القمامة.

وطالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة التواصل مع حي البساتين لازالة اسباب الشكوي.

حيث قام الحي بشن حملة كبرى بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم رفع اطنان القمامة وجاري المتابعة اليومية لعدم عودة تراكم القمامة مرة أخرى.

وأهابت المحافظة الأهالي بالقاء القمامة بالصناديق المخصصة والابلاغ عن الأماكن التي تخلو من صناديق القمامة، حرصا على ان تظهر العاصمة بالمظهر الحضاري الذي يليق بها.