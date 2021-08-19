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منع سير التوك توك بخاتم المرسلين ومصادرة المخالفين بمحافظة الجيزة ( صور)

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استمرار حملات منع مركبات التوك توك بالسير بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، وقام الحي بمصادرة عدد من المركبات المخالفة لقرار المحافظ بمنع سير التوك توك بالشارع.

وتم التحفظ على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك مع استمرار الحملات على مدار الساعة.

وقام مركز ومدينة أوسيم بضبط سيارة مخالفة للقانون محملة بمخلفات ورتش تُلقي بها أسفل محور الضبعة بالطريق العام.

وتم التحفظ على السيارة وإيداعها مخازن الوحدة، وجاري تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

المصرى اليوم

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