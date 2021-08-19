أخبار عاجلة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة -
يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟ -
التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز -
محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا -
تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف -
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030 -
أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية -
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل -
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان يفتح الحدود أمام جميع الوافدين الخالين من كورونا

Print
السودان يفتح الحدود أمام جميع الوافدين الخالين من كورونا السودان يفتح الحدود أمام جميع الوافدين الخالين من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية نشرة تفيد بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بمن فيهم الوافدون من الهند، شريطة إبرازهم شهادات الخلو من كورونا.

واشترطت السلطة حسب بيان أصدرته يوم الأربعاء حصول الوافدين على شهادة سلبية لفحص الكورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكتين وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من عمر 8 سنوات فأكثر.

كما وجه مدير سلطة الطيران المدني بتمديد مدة صلاحية فحص كوفيد 19 (RT-PCR) لتكون 96 ساعة قبل الوصول من جميع الدول لمدة 3 أيام اعتبارا من 18 أغسطس وحتى 21 أغسطس ومن ثم العمل بحسب ما ورد بنشرة الطيارين.

وأوضح أنه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية أعلاه تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول

هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي

هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي

محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا 

محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا 

شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد

شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد