الأهلي يطلب حكامًا أجانب لـ«السوبر والكأس»

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سادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى، بسبب قرارات إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الفريق مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل السلبى، أمس الأول، في الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما وصل للنقطة 69 وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 73 نقطة، والتى أبعدته خطوة كبيرة عن المنافسة على لقب الدورى الممتاز.

وطلبت إدارة الأهلى من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمبارياته في بطولتى السوبر المصرى وكأس مصر، على أن يتحمل النادى التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

من ناحية أخرى، دعا محمود الخطيب، رئيس النادى، لاجتماع طارئ مع لجنة التخطيط، التي يترأسها محسن صالح، لوضع خارطة طريق للفريق في الموسم المقبل، ومناقشة الأزمات التي عانى منها الفريق، بجانب تقييم أداء اللاعبين للاستقرار على الراحلين من قائمة الفريق في الموسم الجديد بعد التشاور مع الجهاز الفنى، وكذلك احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة لضخ دماء جديدة تساهم في حل الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق وظهرت بوضوح في الآونة الأخيرة، بينما كشف مصدر داخل النادى عن رفض الجهاز الفنى خوض مباريات كأس مصر خلال الأجندة الدولية، كما تقرر مراجعة جداول المباريات في الموسم الجديد والاعتراض على أي جدول لا يناسب الفريق لتجنب تكرار ما حدث مؤخراً.

من جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، إنه محبط بسبب التعادل السلبى أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

أضاف: لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر.

وتابع: لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن، وحكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية، ولكن يوجد ٣ حكام ولم يلحظها أحد، وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر، وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا.

من جهته، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن التعادل السلبى أمام طلائع الجيش نتيجة ‏غير مرضية، لكن الأهلى لم يحصل على حقه في المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق خسر نقاطًا في مشوار الدورى كانت كفيلة بأن تحسن من ‏الموقف الحالى.‏