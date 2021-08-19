13 سنة مابتخلفش .. ربة منزل تحرض على إجهاض ضرتها في السلام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة، تفاصيل تحريض ربة منزل على إجهاض حمل ضرتها بمنطقة السلام، وقالت أن المتهمة اعترفت بتحريض سيدتين من المنطقة التي تسكن فيها على ارتكاب الواقعة ضد المجني عليها بهدف الانتقام من زوجها.

وقالت المتهمة في التحقيقات، أنا متزوجة منذ 13 سنة، ولم يكن لدي أي موانع للحمل طبقا للتحاليل والتقارير الطبية، إلا أن زوجي قام بالزواج من أخرى، والتي حملت منه في الشهر الأول من الدخول بها.

وأكدت المتهمة، بعد تأكدها من حمل ضرتها قامت بالأستعانة بسيدتين بمقابل مادي وتحريضهما على التعدى علىيها بالضرب وإجهاض.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من المستشفى بوصول سيدة معتدى عليها بالضرب تعاني من الإجهاض، انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة.

وإعداد الأكمنة تم وضبطهما، وأقروا بأن ضرتها هي التي قامت بتحريضهما على التعدي بالضرب على المجني عليها بهدف اجهاض حملها مقابل حصولهما على مبلغ مادي وتم ضبط المتهمة الثالث، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل واجهاض حمل المجني عليها.