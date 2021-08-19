أخبار عاجلة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة -
يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟ -
التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز -
محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا -
تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف -
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030 -
أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية -
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل -
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

13 سنة مابتخلفش .. ربة منزل تحرض على إجهاض ضرتها في السلام

Print
13 سنة مابتخلفش .. ربة منزل تحرض على إجهاض ضرتها في السلام 13 سنة مابتخلفش .. ربة منزل تحرض على إجهاض ضرتها في السلام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة، تفاصيل تحريض ربة منزل على إجهاض حمل ضرتها بمنطقة السلام، وقالت أن المتهمة اعترفت بتحريض سيدتين من المنطقة التي تسكن فيها على ارتكاب الواقعة ضد المجني عليها بهدف الانتقام من زوجها.

وقالت المتهمة في التحقيقات، أنا متزوجة منذ 13 سنة، ولم يكن لدي أي موانع للحمل طبقا للتحاليل والتقارير الطبية، إلا أن زوجي قام بالزواج من أخرى، والتي حملت منه في الشهر الأول من الدخول بها.

وأكدت المتهمة، بعد تأكدها من حمل ضرتها قامت بالأستعانة بسيدتين بمقابل مادي وتحريضهما على التعدى علىيها بالضرب وإجهاض.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من المستشفى بوصول سيدة معتدى عليها بالضرب تعاني من الإجهاض، انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة.

وإعداد الأكمنة تم وضبطهما، وأقروا بأن ضرتها هي التي قامت بتحريضهما على التعدي بالضرب على المجني عليها بهدف اجهاض حملها مقابل حصولهما على مبلغ مادي وتم ضبط المتهمة الثالث، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل واجهاض حمل المجني عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟

يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا

محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا