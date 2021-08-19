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غياب نجم سيراميكا كليوباترا أمام

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غياب نجم سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك غياب نجم سيراميكا كليوباترا أمام

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تأكد غياب رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مواجهة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ال31، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفضل هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، منح اللاعب راحة لمدة ٢٤ ساعة على أن ينضم لمعسكر الفريق اليوم الخميس.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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