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تأكد غياب رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ال31، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفضل هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، منح اللاعب راحة لمدة ٢٤ ساعة على أن ينضم لمعسكر الفريق اليوم الخميس.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري.