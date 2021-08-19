أخبار عاجلة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة -
يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟ -
التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز -
محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا -
تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف -
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030 -
أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية -
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل -
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«راعي تعبها ونفسيتها»... شقيق ياسمين عبد العزيز يثير حيرة جمهورها بعد شائعات انفصالها عن العوضي.

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

حالة من الجدل والشائعات طاردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي حول انفصالهما وعدم مرافقة العوضي لزوجته خلال رحلة علاجها في سويسرا التي سافرت إليها منذ مايزيد عن أسبوع ..مادفع العوضي للرد على تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات له من خلال حسابه الخاص.

وعلق العوضي على احد الحسابات التي نشرت تفاصيل تتعلق بانفصاله عن زوجته وعدم سفره معها إلى جنيف حيث تخضع للعلاج بالمستشفى إلى جانب عدم نشره بوستات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم زوجته منذ فترة تمتد إلى 3 أسابيع خلافا لما فعله منذ أزمة مرضها حين كان العوضي يؤازر زوجته ويطلب الدعاء من متابعيه بالشفاء لها.
وكتب العوضي في أحد التعليقات:«والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد».

وتابع :«اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

شائعة العوضي وياسمين

وعلى جانب آخر أثار وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز الجدل وحيرة متابعيها بالرد على الحساب نفسه: «راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك».

شقيق ياسمين عبد العزيز

كما نشر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين بورتريه لها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجهًا رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بدت خلاله حزينة وكتب فيها «وهترجع أقوى من الأول».

شقيق ياسمين عبد العزيز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟

يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا

محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي العاملين بالديوان العام لقاح كورونا