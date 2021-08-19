«راعي تعبها ونفسيتها»... شقيق ياسمين عبد العزيز يثير حيرة جمهورها بعد شائعات انفصالها عن العوضي.

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حالة من الجدل والشائعات طاردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي حول انفصالهما وعدم مرافقة العوضي لزوجته خلال رحلة علاجها في سويسرا التي سافرت إليها منذ مايزيد عن أسبوع ..مادفع العوضي للرد على تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات له من خلال حسابه الخاص.

وعلق العوضي على احد الحسابات التي نشرت تفاصيل تتعلق بانفصاله عن زوجته وعدم سفره معها إلى جنيف حيث تخضع للعلاج بالمستشفى إلى جانب عدم نشره بوستات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم زوجته منذ فترة تمتد إلى 3 أسابيع خلافا لما فعله منذ أزمة مرضها حين كان العوضي يؤازر زوجته ويطلب الدعاء من متابعيه بالشفاء لها.

وكتب العوضي في أحد التعليقات:«والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد».

وتابع :«اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

شائعة العوضي وياسمين

وعلى جانب آخر أثار وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز الجدل وحيرة متابعيها بالرد على الحساب نفسه: «راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك».

شقيق ياسمين عبد العزيز

كما نشر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين بورتريه لها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجهًا رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بدت خلاله حزينة وكتب فيها «وهترجع أقوى من الأول».