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أنا عازمك على علبة كشري .. طالب يقتل حارس مدرسة بسوهاج ويسرق 650 ألف

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أنا عازمك على علبة كشري .. طالب يقتل حارس مدرسة بسوهاج ويسرق 650 ألف أنا عازمك على علبة كشري .. طالب يقتل حارس مدرسة بسوهاج ويسرق 650 ألف

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كشف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، غموض مقتل حارس مدرسة بمنطقة بمركز البلينا في سوهاج وسرقة 650 الف جنيه، وفرا هاربا، وقالت التحريات أن طالب من في المدرسة قتل حارس المدرسة بسم فئران بعد أن وضعه له في علبة كشري.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، تلقت بلاغا، من صاحب مدرسة خاصة بمقتل الحارس الخاص بالمدرسة وسرقة خزينة حديدية من داخل المدرسة بها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب، وأيضا جهازي DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وجهازين كمبيوتر.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب في المدرسة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقال الطالب المتهم أنه قام بشراء علبة كشري ووضع بها سم الفئران، ثم توجه بها للمدرسة وقلت للحارس أنا عزمك على علبة الكشري نظرا لمعرفته السابقة بالحارس قام باستضافتي وبعدها لفظ انفاسه الأخيرة، فقمت بسرقة الخزنة وأجهزة الكمبيوتر.

المصرى اليوم

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