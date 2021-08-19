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خالد جلال : الفوز على المقاصة فرصة البقاء بالدوري .. وعقوبة كبيرة تنتظر «عصام» لوقوفه على الكرة

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خالد جلال : الفوز على المقاصة فرصة البقاء بالدوري .. وعقوبة كبيرة تنتظر «عصام» لوقوفه على الكرة خالد جلال : الفوز على المقاصة فرصة البقاء بالدوري .. وعقوبة كبيرة تنتظر «عصام» لوقوفه على الكرة

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قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه على المقاصة، مهم للغاية، ورفع الضغط النفسي من فريقه، موضحًا أن لاعبيه قدموا مباراة ممتاز للغاية.

وأضاف خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ لاعبيه بأن مباراة مصر المقاصة، تعد فرصة البقاء في الدوري، موضحًا أن فريقه لعب على حالة الإجهاد الذي يعاني منها المنافس.

وتابع مدرب البنك الأهلي، أن وقوف محمد عصام على الكرة، خلال المباراة لم يكن مُرضيًا له، وهو ما يدفعه لتوقيع عقوبة مالية وتأديبية عليه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف استفز فريق مصر المقاصة بجهازه الفني ولاعبيه، ودفع المنافس لتسجيل هدفين متتاليين.

واستكمل تصريحاته «وقوف عصام على الكرة تسبب في أن لاعبي فريقي اعتذروا للاعبي مصر المقاصة، ودفعني أنا الآخر لتقبيل رأس محمد عبد الجليل مدرب الفريق الفيومي، واعتذر من جديد للفريق الذي احترمه وأقدره كثيرًا، وهناك عقوبة مالية كبيرة على محمد عصام، والإيقاف لأجل غير مسمى».

المصرى اليوم

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