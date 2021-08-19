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لأول مرة تظلمات الثانوية العامة مجانًا .. وزير التعليم يعلن خطوات إعادة فحص أوراق الإجابات

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لأول مرة تظلمات الثانوية العامة مجانًا .. وزير التعليم يعلن خطوات إعادة فحص أوراق الإجابات لأول مرة تظلمات الثانوية العامة مجانًا .. وزير التعليم يعلن خطوات إعادة فحص أوراق الإجابات

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في تمام عصر السبت المقبل الموافق 21 أغسطس 2021 سيتم اطلاق رابط إلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص اوراق الاجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة اسبوع.

وأضاف وزير التعليم أنه سيتم ارسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم، وسوف نتقبل طلبات اعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب، وأن الرابط الإلكتروني يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وأوضح طارق شوقي، أن الطالب سيتسلم نتيجة الفحص ليتأكد من سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

المصرى اليوم

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