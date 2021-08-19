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سيد عبدالحفيظ : ما حدث هذا الموسم جعل الأهلي لا يثق في أحد

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سيد عبدالحفيظ : ما حدث هذا الموسم جعل الأهلي لا يثق في أحد سيد عبدالحفيظ : ما حدث هذا الموسم جعل الأهلي لا يثق في أحد

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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أسباب دفعت لابتعاد بطولة الدوري عن الفريق بعد التعادل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية:«»بالفم المليان، لا تثق في أي شيء إلا لما يكون على ارض الواقع«.

وتابع «متثقش في أي حد وفي كلام حد من أهل الثقة، العقل والمنطق مش بيتطبق على الجميع، في الأولمبياد كان في عدد مباريات متفق عليها، اتحطت مباراة واسوان علشان تكافوء فرص، شيلتها ليه تاني؟».

وواصل « الاولمبي خلص يوم 31 في طوكيو، انا إلى عندي 6 لعيبة لعبت يوم 4 على طول ومتكلمتش».

وأضاف «ليه بقول كدة، علشان ممكن بكرة الصبح الاقي في توقف دولي ويحطلي ماتش مباراة كاس ولا حاجة».

وأردف عبدالحفيظ «مفيش نقاش اننا غلطنا مكنش ينفع ابدا ابدا ان الضغط بتاع المباريات دي يتوافق عليه، غلطانين وبنعتذر عن حاجات كتير، إلى راح خلاص راح، زي ما عملنا انجازات في عدد قليل جدًا، تم ضغطنا محليًا في مباريات كتير».

واختتم مدير الكرة بالأهلي «بنعتذر لكن مش عاوز الناس تنسى انك خدت بطولات في وقت قليل، مش هصوت لكابتن وجيه أحمد هو شايف ان حكامه 100%، صاحب القرار في المباريات المصيرية المفروض انه يكون حكم الساحة، هاته يشوف اللقطة، الكورة جت في العارضة وطلعت برة واتحسبت في مباراة الزمالك».

المصرى اليوم

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