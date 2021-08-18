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وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق

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وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق

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أعلن الفنان ضياء عبدالخالق، وفاة والدته، مساء الأربعاء، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبدالخالق منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، قائلًا: «أمي في ذمة الله.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

كانت آخر أعمال الفنان ضياء عبدالخالق مشاركته ضيف شرف في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2021، من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان، وظهر خلال أحداث الحلقة 6 من المسلسل، بعد أن كان قد قُتل في أحداث الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في العام الماضي، وجسد ضياء عبدالخالق شخصية الإرهابي أبوعبدالله أو توفيق فريج.

المصرى اليوم

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