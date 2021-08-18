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: "عبير الأردنية" تلحق بزوجها في ساعة وفاته حزنا

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مصر : "عبير الأردنية" تلحق بزوجها في ساعة وفاته حزنا : "عبير الأردنية" تلحق بزوجها في ساعة وفاته حزنا

جى بي سي نيوز :- توفيت سيدة اردنية ليلة الاثنين الثلاثاء في حزنا على وفاة زوجها .

وبحسب موقع مصراوي : لفظت السيدة عبير، المقيمة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة حزنًا بعد علمها بوفاة زوجها، المغترب للعمل بمدينة الغردقة، ليتم تشييع جثمانها بجوار زوجها في جنازة واحدة.

قال أيمن أبو حسني أحد أقارب الزوج، إن زوجة عمه توفيت إثر إصابتها بـ"جلطة" بعد ساعة من علمها بخبر وفاة زوجها، وخرج النعشان بجوار بعضهما وجرى دفنهما في مقابر العائلة.

أضاف حسني أن قريبه يدعى "السيد محمد " يعمل نجارا ومقيم بالغردقة منذ 12 عاما برفقة زوجته "عبير " أردنية الجنسية، وكانا في زيارة لأشقائه في مدينة أبوكبير، أثناء ذلك شعر الزوج بالألم وتم نقله إلى المستشفى وتبين وفاته إثر إصابته بسكتة قلبية.

وتابع: علمت الزوجة بخبر وفاته ثم سقطت على الأرض مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بجلطة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة لتقتلها الصدمة وتلحق بزوجها في ساعة وفاته.

أشار حسني إلى أنه تم تشييع جثماني الزوجين الراحلين في حضور عدد كبير من الأهالي في مشهد الوداع المؤلم لزوجين عاشا سويا يجمع بينهما الحب والرحمة والود كما جمع بينهما الموت أيضا.

 

جي بي سي نيوز

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