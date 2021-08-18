«جامع»: نتعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية لتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة

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شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع المواطنين على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

ووقع البروتوكول المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز والنائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن هذا التعاون مع تنسيقية الأحزاب يعد استكمالا لخطة عمل الجهاز في المرحلة الحالية والتى تقوم على التوسع في التعاون مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم وتعريفهم بأنواع المشروعات التي يقوم الجهاز والمؤسسات المالية المختلفة بتمويلها بالإضافة إلى حزم التمويل المتاحة التي تتناسب مع مختلف فئات وشرائح المجتمع لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو مشروعات مبتكرة تقدم منتجات وأفكار جديدة قادرة على المنافسة.

أوضحت «جامع» أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول تعريف المواطنين في المدن والمحافظات بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 والآليات المتبعة للاستفادة من مزايا القانون المتنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى والحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال أفرع الجهاز للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لأصحاب المشروعات.

من جانبه، أشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم التعاون مع اللجنة التنسيقية لطرح التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم قطاع المشروعات الصغيرة كما سيستفيد الجهاز من مخرجات اللجان النوعية الخاصة باللجنة التنسيقية والمراكز البحثية التابعة لها من دراسات وابحاث في مجال تنمية المشروعات وزيادة تنافسيتها. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البروتوكول ووضع الآليات التنفيذية الضرورية للوصول إلى قطاع كبير من المواطنين بمختلف المحافظات لتعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد النائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب مؤكدا أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تكثيف التعاون مع الجهاز لتوعية المواطنين بمختلف المحافظات ودعوة الشباب للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز لإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تطوير المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية.