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محتجون يقتحمون منزل النائب طارق المرعبي في بيروت ..

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محتجون يقتحمون منزل النائب طارق المرعبي في بيروت .. بالفيديو محتجون يقتحمون منزل النائب طارق المرعبي في بيروت ..
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جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عددا من المحتجين أقدموا على اقتحام منزل طارق المرعبي النائب عن "تيار المستقبل" في عكار بالعاصمة بيروت، وتحطيم محتوياته.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة اقتحام المنزل، وأظهرت أسلحة وبطاقات بنكية ووثيقة سيارة من نوع "فيراري" داخل المنزل.

وأمام منزل رئيس المكلف نجيب ميقاتي، تجمع عدد من المحتجين وأقدموا على تحطيم واجهته وكتبوا على الجدران "عكار حرقوها نوابها".

وتدخلت القوى الأمنية لتفريق المحتجين أمام منزل ميقاتي وقالت في بيان لها إن "كل من قام بالاعتداء على حرمة المنازل اليوم سيتم توقيفه وفقا للقانون ولن نتوانى مستقبلا عن ذلك".

من جانبه، قال ميقاتي تعليقا على ما حدث أمام منزله: "رغم تفهمي لصرخة الناس وحقها في الاحتجاج فإن ما حصل أمام المبنى الذي أقطنه من أعمال شغب وتكسير ليس حركة احتجاجية سلمية بل هو تخريب مرفوض".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT

جي بي سي نيوز

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