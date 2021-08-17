التعاون الدولى: تبادل الخبرات مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائى وأهداف التنمية المستدامة

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استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، برافين أجراوال، المدير القطرى الجديد لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر، الذى بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجارى، لبحث مجالات التعاون المشترك، وعرض استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى، التى تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، والمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى الدور الذى تقوم به الوزارة وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تتضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، حيث يتم جمع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية على طاولة واحدة لبحث الجهود التنموية وعرض الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات لحشد موارد التعاون الدولى للقطاعات المختلفة.

وثانيًا: مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، والتى من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها لتصنيف محفظة التمويل التنموى الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية فى إطار ثلاثة محاور هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى سعى الوزارة لتوسيع آفاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى، لاسيما فى مجال تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز سبل العيش للمجتمعات الأقل دخلا فى صعيد مصر، وتطلعها لتوطيد العلاقات فى نطاق الاستراتيجية القطرية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر 2023-2027، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولى إمكانية تحول مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة إلى مركز للتميز، ليكون الأول من نوعه فى إفريقيا، ويدخل ضمن مبادرة مراكز التميز التابعة لبرنامج الأغذية العالمى، والتى تعتبر منصات لتحقيق الأمن الغذائى ومعالجة سوء التغذية بين البلدان النامية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

من ناحيته قال برافين أجراوال، المدير القطرى الجديد لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، إن البرنامج يسعى للتركيز على العمل المشترك مع مصر فى إطار الاستراتيجية الجديدة 2023-2027، من خلال المحاور التالية: الأمن الغذائى والتغذية، وبناء قدرة المجتمع على الصمود، والحماية الاجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص، ودعم اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية المعنية، مشيدًا بالجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة المصرية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى والتى سوف تتيح آفاقا جديدة للتعاون المستقبلى.