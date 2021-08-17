«الخزف والصينى»: استخدام التطبيقات التكنولوجية فى تخزين بيانات الشركة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى (شينى)، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تفقد خلالها تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، بعد إطلاقه فى الشركة.

وتحدث الوزير مع مستخدمى النظام فى الشركة، وتابع تطبيقه فى مختلف القطاعات، كما استعرض نظم تخطيط ومتابعة الإنتاج ومخرجاتها من النظام وتكاملها مع مختلف إدارات الشركة. كذلك تفقد كيفية التعامل مع النظام فى إدارة المبيعات المركزية ومبيعات الفروع.

وفى إدارة المشتريات، تابع الوزير إدخالات ودورات العمل فعليا وعلى أرض الواقع، وتتبع إدخال المعاملات من إدارات مختلفة وآثارها فى الإدارات الأخرى كنظام متكامل.

وتفقد «توفيق» باقى الإدارات، ومنها المشتريات والمخازن وشؤون العاملين ومراقبة الجودة، حيث وجه بضرورة استمرار التطوير واستغلال الإمكانات التكنولوجية لخدمة مختلف أوجه نشاط الشركة.

جدير بالذكر أن شركة شينى بدأت مرحلة الإطلاق بإدخال بيانات أشهر سابقة، مع تصحيح أى ممارسات خاطئة كانت تحدث فى هذه الفترة ومطابقة المخرجات بالشكل الجديد ومراجعتها مع النظام اليدوى، ثم بدأت التفعيل الكامل للنظام بشكل لحظى وللاستفادة من تطبيق نظم دورات تدفق العمل والرقابة الحديثة، مما يمنع أى ممارسات خاطئة ويوفر بشكل لحظى البيانات بدقة مما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال.

يشار أيضا إلى أن شركة شينى تأتى ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع ERP الذى تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام فى نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتكنولوجيا شركتى مايكروسوفت وساب، بالإضافة إلى متكاملى الخدمة شركات فايبر مصر وآتوس ووادى النيل.