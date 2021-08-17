«التهرب الجمركي» بالأقصر تحرر 509 محضر ضبط لبضائع متنوعة

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حررت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجارى)، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد عاطف سالم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور، 509 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة ( كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر- ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي ) .

وتشكلت لجان الضبط من محمدالليثى ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبدالجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمدحسن مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد ياسر مهران والعقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير .

وكانت أغلب هذه المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك .

وبلغت قيمة هذه المضبوطات 3 مليون و78 ألفا و803جنيه

وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية مليون و472 ألف و411 جنيها .

وتم طلب التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.