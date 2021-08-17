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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية المقيدة

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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية المقيدة رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية المقيدة

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

المصرى اليوم

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