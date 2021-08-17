تشاووش أوغلو يصل الأردن في زيارة رسمية

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جى بي سي نيوز :- وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إلى العاصمة الأردنية، عمان، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، أعضاء السفارة التركية لدى عمان، تقدمهم السفير اسماعيل أراماز.

ويجري الوزير التركي، الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، يعقبه مؤتمرا صحفيا مشتركا.

كما يلتقي في اليوم ذاته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ثم رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وشهدت العلاقات التركية الأردنية تطورا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، وتناغما واضحا في مستوى التنسيق والتوافق إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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