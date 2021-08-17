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الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي

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الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي

جى بي سي نيوز :- كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم، عشرين نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح.

وأكد اللواء الركن الحواتمة أن هذا التكريم يأتي تقديراً لما بذله النزلاء من عمل وعزيمة، ولما أظهروه من إرادة في التغيير، لتكون فترات العقوبة لهم منطلقاً نحو مستقبل جديد.

وانتدب مدير الأمن العام مديري مراكز الإصلاح لتهنئة النزلاء الناجحين، وشحذ همم من لم يحالفهم الحظ من النزلاء وغيرهم لبذل المزيد من الجهود للمساهمة في بناء مستقبلهم، وخدمة ذويهم ووطنهم.

وأوعز اللواء الركن الحواتمة بتهيئة الظروف للنزلاء وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الراغبين منهم في إكمال دراستهم، والحصول على بعثات دراسية جامعية تعزز العملية الإصلاحية بأفضل السبل الممكنة.

وأكد مدير الأمن العام أن هذا العدد من الناجحين بين النزلاء المتقدمين يعد مؤشراً على أهمية الخطط الإصلاحية التي اتبعت لتأهيل النزلاء ومساندتهم للانخراط كعناصر فاعلة في المجتمع، بعد انقضاء فترات عقوبتهم.

ويذكر أن عدد النزلاء الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة وما زالوا قيد مراكز لإصلاح والتأهيل 67 نزيلاً حصل أعلاهم معدلاً على (81.25) في مختلف الفروع، وكانت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سهلت لـ 84 نزيلاً إمكانية التقدم لامتحانات الثانوية العامة داخل مراكزها حيث أفرج عن عدد منهم.

ويشار إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل في كل عام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء الملائمة للنزلاء الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتمكنوا من الدراسة وتقديم امتحانات الثانوية العامة.

جي بي سي نيوز

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