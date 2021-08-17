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أعلن بنك مصر، عن تفاصيل عقده اتفاقاً مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، لإصدار بطاقات مسبقة الدفع، تحمل شعار شركة تنمية وبنك مصر، والتي تديرها شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة»، لاستخدام عملاء «تنمية» في عمليات السحب، والإيداع النقدي، وتحويل الاموال، واستقبال التحويلات، وكذا سداد المدفوعات الحكومية، والشراء عبر الإنترنت داخل مصر.

وبحسب البنك، يعد الاتفاق هو الأول من نوعه لشركات التمويل متناهي الصغر في مصر، ويأتي في إطار التعاون من أجل رقمنة المدفوعات والمساهمة في جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي.

أوضح عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الاتفاق يأتي في إطار التحول الرقمي للمؤسسات المالية، واستخدام التقنيات الرقمية (الرقمنة) في جميع المعاملات، مضيفاً انه جاري العمل على تركيب 250 ماكينة صراف آلي للسحب والإيداع النقدي داخل فروع الشركة المنتشرة في المحافظات المختلفة، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين جودتها.

أضاف «المغربى» أن مصرفه يؤمن بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة في الاقتصاد العالمي والمحلي خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم التي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات، مؤكدا أن الاتفاق يهدف الى تعزيز جهود الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي لدي الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وضم فئات مجتمعية أكثر للتعامل القطاع المصرفي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن الاتفاق يأتي تماشياً مع توجهات الدولة لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، من خلال اتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية، بما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، كاشفا أن الشركة هي أول شركة تمويل متناهي الصغر في مصر تحصل على رخصة مقدم خدمة من البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات «ميزة» بنك مصر.