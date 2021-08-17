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ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي 0.4 %، ما يعادل 0.5 مليار دولار، لتبلغ 127.8 مليار دولار، مقابل 127.3 مليار دولار بنهاية مايو الذي سبقه.

وبذلك تكون السعودية قد زادت حيازتها بعد خمسة أشهر من التراجع لكنها تراجعت إلى المرتبة الـ 15 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 2.3 % (2.9 مليار دولار) بنهاية يونيو 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 124.9 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2021، تراجعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 136.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 127.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وبنسبة 6.3 في المائة.