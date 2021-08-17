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أكدت مى فريد، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً.

اوضحت فريد في بيان اليوم- الثلاثاء- أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم، دراسة حديثة للبنك الدولى حول الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020.