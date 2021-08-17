أخبار عاجلة

بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة -
السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية -
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان -
«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة -
رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش -
طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب -
منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها -
بعد قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع..غضب بين الفنانين واجتماع في «غرفة السينما» -
حمزة المثلوثي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك -
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

مى فريد: مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

Print
مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية مى فريد: مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت مى فريد، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً.

اوضحت فريد في بيان اليوم- الثلاثاء- أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم، دراسة حديثة للبنك الدولى حول الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا