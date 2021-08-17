تنظيم الاتصالات : 16.3 مليون محفظة الكترونية و التحويلات في مقدمة الخدمات

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قال جهاز تنظيم الاتصالات ان إجمالي عدد المحافظ الالكترونية التابعة لشركات الاتصالات بلغت 16.3 مليون محفظة الكترونية على مستوى الجمهورية ، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 20%، اتصالات 11%، وى 4%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية .

وقال تقرير الجهاز عن الفترة ما بين يناير الي يونيو 2021 ان هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 16%، حيث فضلا عن زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية الكترونية .

كما شهدت عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى زيادة بنسبة 300%، حيث بلغت 35.2 مليون عملية ، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيه.

كما زادت عمليات الإيداع بنسبة 109%، حيث بلغت 13.8 مليون عملية إيداع، وبلغ متوسط قيمة العملية 1580 جنيه.

واشار تقرير جهاز تنظيم الاتصالات الي زيادة عدد عمليات السحب بنسبة 132%، حيث بلغت 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 4.4 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1965 جنيه.

كما ان هناك زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، حيث بلغت 16.4 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة ، وبلغ متوسط قيمة العملية 43 جنيه.

كما ارتفعت عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%، حيث بلغت 5.5 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 ، وبلغ متوسط قيمة العملية 175 جنيه.

وقال تقرير الجهاز ان "التحويلات" من محفظة الي اخري كانت في مقدمة العمليات حيث استحوذت علي بنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد العمليات. يليها عمليات عمليات الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول واستحوذت علي 30% من إجمالي عدد العمليات ، ثم شحن رصيد (المحمول/الإنترنت) بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالي عدد العمليات.

ورصد التقرير ابرز المحافظات فيما يتعلق بالمحافظ الالكترونية حيث جاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عام.