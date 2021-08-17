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التخطيط : إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات

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التخطيط : إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات التخطيط : إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات


عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمى الخاصة بالوزارة، تمهيدًا لإطلاقها.
وقال هيثم عاطف، مدير تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إن المنصة تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.
وأوضحت أ. مونيكا جورج، عضو المكتب الفنى لنائب وزيرة التخطيط، أن المنصة تضم عددا من قواعد البيانات المختلفة، والتى تتضمن: الأسعار، سوق العمل، الحسابات القومية، مؤشرات الفقر، القطاع الخارجى، القطاع المالى والنقدى، قطاع مالية ، مؤشرات الصناعة، ومؤشرات السكان، حيث إن كل قاعدة بيانات تضم عددًا كبيرًا من المؤشرات الفرعية بإجمالى أكثر من 500 مؤشر فرعى، وتوفر المنصة خاصية البحث المتقدم، والتى تتيح الجمع بين عدد كبير من المؤشرات بصورة سريعة، مع تصفية البيانات طبقاً للسنوات المطلوبة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية أن يكون لدى وزارة التخطيط كل البيانات المتاحة، مشددة على أهمية توافر قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة ورؤية 2030 على المنصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات، فى إطار التوجه نحو عملية التوطين مع الربط بمنظومة الأداء.
وفى ختام المؤتمر طالبت الوزيرة الباحثين فى الوزارة بالدخول إلى المنصة فور إطلاقها لتجربة العمل عليها وإرسال المقترحات اللازمة عبر البريد الإلكترونى، موضحة أن المنصة ستمثل مرجعا بحثيا يمتاز بالسهولة والنظام فى عرض البيانات، مع إمكانية إتاحة عدد من المؤشرات للباحثين خارج الوزارة.

المصرى اليوم

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