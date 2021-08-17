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وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى الأمان الاجتماعي

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وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى الأمان الاجتماعي

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.

وقال «معيط» خلال استعراضه دراسة حديثة للبنك الدولى حول الإنفاق العام في موازنة 2019 / 2020، الثلاثاء، إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤،٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص على التوسع في برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية « ٢٠٣٠»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن نجاحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

أكد أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التي تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

المصرى اليوم

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