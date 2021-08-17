وزير المالية: أكثر من 1.5 مليون مواطن حصلوا على «منحة الـ٥٠٠ جنيه» لمدة ٦ أشهر

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكثر من ١،٥ مليون من العمالة غيرالمنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤،٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، ما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.

أوضح أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥،٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى في استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١،٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى.