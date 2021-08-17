الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10222 وفاة و784631 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة 4.27 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11888 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 81 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 120 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 649 حالة. وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة. وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة. وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 914 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 762521 حالة. كما أشار إلى إجراء 27681 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8840941 فحصاً.