الاردن : 60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي .. اسماء الاوائل

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الاثنين، أن نسبة النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2021 في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية بلغت 8ر60 بالمئة.

وأكد أبو قديس، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لإعلان نتائج التوجيهي، أن نسبة النجاح العامة لجميع الفروع لهذا العام كانت الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن العدد الاجمالي للطلبة المشتركين في الامتحان هذا العام بلغ 207311 طالبا، حضر منهم الامتحان فعلياً 185806 طلاب، في حين بلغ عدد الناجحين منهم 113 ألف طالب وطالبة من جميع الفروع. وبين أبو قديس أن عدد المشتركين من الطلبة النظاميين في المسارين الأكاديمي والمهني الشامل بلغ 118607 طلاب، تقدم منهم للامتحان 113339 طالبا توزعوا على المسار الثانوي الشامل الأكاديمي الذي بلغ عدد المتقدمين فيه 101135 طالبا، نجح منهم 57805 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 2ر57 بالمئة، موزعين على الفرع العلمي الذي بلغ عدد المتقدمين فيه 44738 طالبا، نجح منهم 29313 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 5ر65 بالمئة، أما الفرع الأدبي فقد بلغ عدد المتقدمين فيه 56397 طالبا، نجح منهم 28492 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 5ر50 بالمئة.

أما المسار الثانوي الشامل المهني، فبلغ عدد المتقدمين فيه 12151 طالبا، نجح منهم 6269 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 6ر51 بالمئة توزعت حسب التالي: الفرع الصناعي بلغ عدد المتقدمين فيه 4360 طالبا، نجح منهم 1911 طالبا، بنسبة نجاح وصلت إلى 8ر43 بالمئة، والفرع الزراعي بلغ عدد المتقدمين فيه 1392 طالبا، نجح منهم 808 طلاب بنسبة نجاح بلغت 58 بالمئة، أما الفرع الفندقي، فقد بلغ عدد المتقدمين فيه 1246 طالبا، نجح منهم 696 طالبا، بنسبة نجاح وصلت إلى 9ر55 بالمئة، بينما بلغ عدد المتقدمين بفرع الاقتصاد المنزلي 5153 طالبا، نجح منهم 2854 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 4ر54 بالمئة، في حين بلغ عدد المتقدمين بالفرع الشرعي ( وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية)، 53 طالبا، نجح منهم 21 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 6ر39 بالمئة.

وأوضح أبو قديس أن عدد المشتركين في الامتحان من طلبة الدراسات الخاصة بلغ 88704 طلاب، تقدم منهم للامتحان فعلياً 72467 طالبا وتوزعوا على النحو التالي: المسار الثانوي الشامل الأكاديمي، حيث بلغ عدد المتقدمين فيه 62184 طالبا، نجح منهم 43474 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 9ر69 بالمئة، والمسار الثانوي الشامل المهني الذي بلغ عدد المتقدمين فيه 10283 طالبا، نجح منهم 5479 طالبا بنسبة نجاح بلغت 3ر53 بالمئة.

وأكد أن وزارة التربية حرصت على الإعداد والتجهيز لامتحانات هذا العام في وقت مبكر وكان همها الرئيس أن تجري الامتحانات بسهولة وفي أجواء تضمن سلامة الطلبة والمعلمين وكل القائمين والمعنيين في الامتحان.

وأضاف "لقد بذلنا كل ما بوسعنا لتحقيق العدالة بين الطلبة فكانت الشفافية والمصالحة والمرونة في كل ما صدر عن الوزارة، إذ أعلنا قبل الامتحان عن نمط الأسئلة وتوزيع العلامات والموضوعات التي سوف يغطيها الامتحان لكل مبحث من المباحث وكنا متابعون لكل ما يردنا من معلومات وملاحظات عن سير إجراءات الامتحان وحرصنا على التعامل معها بالجدية المطلوبة والتعامل معها أولاً بأول".

وأوضح أن الوزارة تدرك أن التحديث والتطوير هما من سمات النظم التربوية الحية وأنّ امتحانا وطنيا كامتحان الثانوية العامة يجب أن لا يبقى أسيراً للأطر التقليدية الجامدة ويشكل عبئا ثقيلا على الطلبة وأسرهم، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإعادة هيكلة الامتحان وتحديثه بهدف تعزيز دوره ليكون مؤشراً لقياس الجودة التعليمية والتعلمية ونوعية مخرجاتها مع الحفاظ على ما يحظى به من مصداقية.

وأعلن أبو قديس عن استحداث استراتيجية جديدة لإعلان نتائج الثانوية العامة، خلال السنوات المقبلة، سيجري الاتفاق عليها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة مؤخراً لتطوير امتحان الثانوية العامة، بحيث يجري إرسال النتائج في ساعة محددة عبر الرسال النصية لكل طالب.

وأشار إلى أن هناك أفكار كثيرة لتطوير امتحان الثانية العامة سيجري العمل عليها بالتعاون مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية ومنها: المسارات والفروع وكيفية ربطها أو المواد التي سيتقدم فيها الطالب مع القبول الجامعي

وأعلن أبو قديس، خلال المؤتمر، عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى المملكة.

وتاليا النتائج:

*الفرع العلمي

أحمد فايز / مأدبا 99.7

فارس بهاء حسين / عمان 99.7

صالح محمود القادري / جرش 99.7

منصور رضوان /اربد 99.6

محمد عماد المطالقة / إربد 99.6

جود لؤي حداد / عمان 99.57

محمود أمجد هياجنة / إربد 99.55

نوران الشياب / إربد 99.5

ميار سالم / معان 99.5

عبد الرحمن النابلسي /عمان 99.45

رغدة محمد خالد /عمان 99.45

*الفرع الأدبي

فرح طارق / عمان 99.45

فاطمة علي / عمان 99.25

سلسبيل عمرو/ عمان 99.2

ياسمين مبروك / عمان 99.2

لين عمر سالم / عمان 99.15

مايا محمد / عمان 99.1

مرام ماجد/ السلط 99.15

تالا حسن / عين الباشا / 99.1

رند محمد الشوبكي / عمان – 99.05

شهد خالد / القويسمة 99.05

شهد عدنان / ناعور 99.05

الفرع الشرعي

الياس الخطيب – اربد 97.4

امجد أحمد – السلط 95.3

محمد خليل – عمان 93.8

الفرع الصناعي

فاروق تحسين – الزرقاء 98.5

الاء سميح – القويسمة 98.4

علي ياسر – الزرقاء 97.55

الفرع الزراعي

عبد الرحمن محمد عبيدات – اربد – 94.2

تمارا الدباس – الرمثا – 94.1

عبادة المساعيد – جرش – 94.05

الفرع الفندقي

لين الهواري – عمان – 95.35

علي سامي- مأدبا 94.85

محمد سيد – عمان 94.05

الاقتصاد المنزلي

لين خالد -عين الباشا -98.25

غدير بسام فوزي – لواء الجامعة 98.05

اصالة حسين – إربد – 98.00