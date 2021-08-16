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«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

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«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة «يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

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تمكنت مباحث الدقهلية، الاثنين، من القبض على اثنين من المسجلين خطر أثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة علنا بإحدى قرى مركز شرطة منية النصر.

حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، وجود معلومات أكدتها التحريات السرية قيام اثنين من المسجلين والمطلوبين أمنيا بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر.

واستهدفت مأمورية مكبرة من مباحث الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات بإستهداف المتهمين وهما رضا الكيال وأحمد الفار (سبق إتهام أحدهما فـى 7 قضايا «ضرب، سرقة بالإكراه، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية» ومطلوب التنفيذ عليه في قضية «شروع فـى قتل» ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية «إخفاء مسروقات»).

وتمكنت القوات من ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية- 10طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو«.

وتحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

المصرى اليوم

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