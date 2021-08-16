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بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد

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بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد
طالبوا "الأمانة" بالتدخُّل ومتابعة الحيوانات الضالة في المخطط للقضاء عليها

بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ

أبدى عدد سكان مخطط الريان بمكة المكرمة تخوفهم الشديد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل مخططهم مجددًا بعد اختفائها بضعة أشهر، مطالبين الجهات المختصة -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- بالتدخل العاجل للقضاء على تلك الكلاب التي تهدد أرواح الأطفال.

وفي مقطع ، تم توثيقه حديثًا، ظهرت مجموعة من الكلاب الضالة وهي تتجول داخل مخطط الريان بمكة، وبالقرب من المنازل؛ وهو ما قد يشكل خطرًا على الأرواح، ولاسيما الأطفال أثناء خروجهم من منازلهم بغرض التنزه، خاصة أن المخطط يحوي مساحات شاسعة، يقصدها السكان من الأحياء المجاورة.

ويتطلع السكان من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة إلى تكثيف الرقابة، ومتابعة الحيوانات الضالة في المخطط، مشيدين بما قدمته الأمانة من جهود قبل أشهر عدة في حملتها للقضاء على الكلاب الضالة، التي كان لها دور كبير في القضاء عليها في تلك الفترة قبل أن تعاود الظهور مرة أخرى هذه الأيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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